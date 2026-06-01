Советы по обнаружению меланомы дали нижегородцам

В регионе подвели итоги Недели диагностики рака кожи, в ходе которой опасные опухоли обнаружили у нескольких пациентов.

В Нижнем Новгороде подвели итоги Недели диагностики меланомы, во время которой дерматологи государственных и частных клиник выявили несколько случаев злокачественных новообразований. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека».

В ходе бесплатных осмотров у участников диагностировали два случая базально-клеточного рака кожи. Дерматовенеролог ПОМЦ Мария Никонова во время проверки родинок у нижегородских блогеров и других горожан обнаружила одну меланому, а специалисты Нижегородского филиала ГНЦДК Минздрава России взяли на особый контроль трех сотрудников Роспотребнадзора после выездного осмотра.

Медики напомнили, что в зоне риска находятся люди, имеющие более 50 родинок, случаи рака кожи в семье или сильные солнечные ожоги в прошлом. Для самодиагностики нижегородцам рекомендуют использовать правило «АККОРД», где поводом для срочного визита к врачу являются асимметрия, неровные края, кровоточивость, изменение окраса, рост размера или любая другая динамика родинки.

