Калининградская область осталась во второй половине рейтинга по благосостоянию семей

Спустя год Калининградская область осталась во второй половине рейтинга российских регионов по благосостоянию семей, поднявшись с 68-го на 67-е место из 85. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».
По информации экспертов, потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической калининградской семьи с двумя детьми после минимальных расходов составлял в 2025 году 26 154 рубля в месяц. Показатель для семьи с одним ребёнком — 43 891 рубль. В 2024 году, по данным аналогичного исследования, у семьи с двумя детьми могло оставаться 16 312 рублей, с одним ребёнком — 33 201 рубль.
В первой десятке рейтинга по благосостоянию семей оказались представители добывающих регионов, а также Москва и Санкт-Петербург. По итогам 2025 года Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил первую строчку в рейтинге: в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат потенциально возможный денежный остаток составил 141,4 тысячи рублей.
На второй строчке в рейтинге Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — здесь остаток составляет 102,6 тысячи рублей. На третьем месте — Магаданская область, где этот показатель — 94,9 тысячи рублей. На четвертом месте — Сахалинская область, где в семьях остается 87,7 тысячи рублей. Замыкает лидирующую пятерку Москва: в столичных семьях потенциально возможный денежный остаток составил 84,6 тысячи рублей.
Как показал рейтинг, в четырех российских регионах в свободном распоряжении у семьи с двумя детьми с медианным заработком после минимальных расходов совсем ничего не остаётся, и без дополнительных доходов прожить невозможно.
В замыкающую группу рейтинга по благосостоянию семей по итогам 2025 года вошли: Севастополь (13,9 тысячи рублей), Крым (13,1 тысячи рублей), Ивановская область (11,7 тысячи рублей), Калмыкия (8,7 тысячи рублей), Северная Осетия — Алания (3,9 тысячи рублей), Карачаево-Черкесия (1,9 тысячи рублей), Дагестан (-2,8 тысячи рублей), Кабардино-Балкария (-9,9 тысяч рублей), Чечня (-13,2 тысячи рублей) и Ингушетия (-13,4 тысячи рублей).
Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими членами с медианной для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчёт производился путем сложения двух чистых медианных зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учётом категории членов семьи.
В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей. Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты РФ с разным уровнем цен.
Как отмечают эксперты, в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты, определённо, быть не могут. Поэтому остаток денежных средств является максимально возможным и не всегда достижимым значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат.
Полученный результат, а именно потенциально возможный денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат, является результатом модельного расчёта и выступает в рейтинге в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов РФ.
В исследовании в связи с отсутствием данных не принимали участие ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.