Финал проекта «Герои Ямала» пройдет летом в Салехарде

Заключительный, четвертый модуль образовательной программы для ветеранов СВО начнется 3 июня в Салехарде, сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Проведение подобных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Кадры».
Финал проекта рассчитан на 10 дней. В образовательной программе принимают участие около 30 ветеранов боевых действий. Совместно с наставником каждый разработал общественный проект, направленный на адаптацию бойцов СВО к мирной жизни, поддержку родных военнослужащих, патриотическое воспитание молодежи, повышение антитеррористической защищенности образовательных учреждений и развитие транспортной доступности. В рамках программы для участников организуют лекции и мастер-классы по использованию цифровых инструментов в сфере управления, а также проведут встречи с наставниками.
«За время проекта наши участники совершили профессиональный рывок. Это уже не просто люди с огромным жизненным и боевым опытом, а подготовленные управленцы. Итогом обучения станет защита авторских проектов, направленных на решение социально-экономических задач региона», — отметила директор института управления правительства региона Татьяна Кузнецова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.