Прикамье не вошло в зону высокого риска природных пожаров в июне

Прогноз повышенного риска не гарантирует увеличения числа или площади возгораний.

Пермский край не вошёл в зону высокого риска природных пожаров в июне, сообщает «Новый компаньон».

Федеральная Авиалесоохрана на основе данных Росгидромета составила прогноз регионов с наибольшей вероятностью природных пожаров в июне 2026 года. По Приволжскому федеральному округу в зону риска из-за жаркой и сухой погоды попали большая часть Самарской области, запад Оренбургской области и северо-запад Нижегородской области. Пермский край в этот перечень не включён.

При этом специалисты подчеркивают: прогноз повышенного риска не гарантирует увеличения числа или площади пожаров. Окончательная ситуация зависит от соблюдения правил пожарной безопасности гражданами, а также от оперативности обнаружения и тушения возгораний.

Всего в июне с высокой вероятностью пожаров могут столкнуться 44 региона России.

Напомним, по данным на 29 мая, с начала сезона было потушено 17 лесных пожаров общей площадью 24,77 га.