Прикамье не вошло в зону высокого риска природных пожаров в июне

Федеральная Авиалесоохрана на основе данных Росгидромета составила прогноз регионов с наибольшей вероятностью природных пожаров в июне 2026 года. По Приволжскому федеральному округу в зону риска из-за жаркой и сухой погоды попали большая часть Самарской области, запад Оренбургской области и северо-запад Нижегородской области. Пермский край в этот перечень не включён.