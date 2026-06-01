Прикамье не вошло в зону высокого риска природных пожаров в июне

Пермский край не вошёл в зону высокого риска природных пожаров в июне, сообщает «Новый компаньон».
Федеральная Авиалесоохрана на основе данных Росгидромета составила прогноз регионов с наибольшей вероятностью природных пожаров в июне 2026 года. По Приволжскому федеральному округу в зону риска из-за жаркой и сухой погоды попали большая часть Самарской области, запад Оренбургской области и северо-запад Нижегородской области. Пермский край в этот перечень не включён.
При этом специалисты подчеркивают: прогноз повышенного риска не гарантирует увеличения числа или площади пожаров. Окончательная ситуация зависит от соблюдения правил пожарной безопасности гражданами, а также от оперативности обнаружения и тушения возгораний.
Всего в июне с высокой вероятностью пожаров могут столкнуться 44 региона России.
Напомним, по данным на 29 мая, с начала сезона было потушено 17 лесных пожаров общей площадью 24,77 га.