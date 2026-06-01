Мединский: государству нужно контролировать качество кино на всех этапах

Государству нужно контролировать качество кинопродукции на всех этапах производства. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт».
По словам Мединского, контроль должен начинаться еще с идеи и сценария, а заканчиваться съемками, реализацией и выходом фильма к зрителю. Он считает, что нынешняя система не всегда позволяет отслеживать качество проектов.
«В результате имеем груду посредственных кинопродуктов. Государство хочет как лучше. Но не получается следить за качеством. А контроль должен быть на всех этапах: идея, сценарий, съемки, реализация», — сказал Мединский.
Он также заявил, что некачественные фильмы нужно дорабатывать еще до проката. В этом контексте Мединский вспомнил советскую систему цензуры, отметив, что не идеализирует ее, но видит в ней «художественную пользу».
Помощник президента подчеркнул, что слабые проекты не должны выходить к зрителю без исправлений. По его словам, подход должен быть простым: если фильм получился некачественным, его нужно переделывать.
Немногим ранее Мединский заявил, что человек рискует проиграть искусственному интеллекту, если перестанет использовать литературу. По его словам, именно чтение развивает воображение, способность к сочувствию и творчеству. Эти качества, считает помощник президента, машина воспроизвести не способна.