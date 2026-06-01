Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский: государству нужно контролировать качество кино на всех этапах

Мединский отметил, что некачественные фильмы нужно дорабатывать еще до проката.

Источник: Комсомольская правда

Государству нужно контролировать качество кинопродукции на всех этапах производства. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт».

По словам Мединского, контроль должен начинаться еще с идеи и сценария, а заканчиваться съемками, реализацией и выходом фильма к зрителю. Он считает, что нынешняя система не всегда позволяет отслеживать качество проектов.

«В результате имеем груду посредственных кинопродуктов. Государство хочет как лучше. Но не получается следить за качеством. А контроль должен быть на всех этапах: идея, сценарий, съемки, реализация», — сказал Мединский.

Он также заявил, что некачественные фильмы нужно дорабатывать еще до проката. В этом контексте Мединский вспомнил советскую систему цензуры, отметив, что не идеализирует ее, но видит в ней «художественную пользу».

Помощник президента подчеркнул, что слабые проекты не должны выходить к зрителю без исправлений. По его словам, подход должен быть простым: если фильм получился некачественным, его нужно переделывать.

Немногим ранее Мединский заявил, что человек рискует проиграть искусственному интеллекту, если перестанет использовать литературу. По его словам, именно чтение развивает воображение, способность к сочувствию и творчеству. Эти качества, считает помощник президента, машина воспроизвести не способна.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше