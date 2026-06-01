Отгулы и мини-отпуск разрешат брать хабаровчанам во время ЧС

Поправки в Трудовой кодекс РФ вступят в силу 1 сентября.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Трудовой кодекс России внесены изменения, которые позволяют гражданам брать неоплачиваемые отгулы и отпуск на срок до 5 дней во время режима ЧС. Взять выходной при чрезвычайной ситуации хабаровчане смогут с 1 сентября 2026 года, когда поправки вступят в силу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как объяснили в МЧС России, речь идет о ЧС федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера.

— Меры предусмотрены изменениями в ТК РФ. Правила предоставления дней отдыха разработаны МЧС России и утверждены соответствующим постановлением правительства Российской Федерации, — отметили в ведомстве.

Чтобы получить дополнительные выходные, нужно предоставить подтверждение, что дом работника находится в зоне ЧС, условия его жизни нарушены, а часть имущества первой необходимости утеряна. После сбора доказательств сотрудник должен подать заявление своему работодателю.

Начальник, в свою очередь, обязан предоставить выходной в течение 10 дней с момента подачи заявления. На рассмотрение просьбы о неоплачиваемом отпуске отводится чуть больше времени — 20 дней.

Напомним, что в Хабаровском крае действует режим ЧС регионального характера. Соответствующее распоряжение 20 мая подписал губернатор Дмитрий Демешин. Ситуация с пожарами в регионе постепенно стабилизируется: за прошедшие выходные зафиксировано всего девять возгораний.

