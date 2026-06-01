В Хабаровске сотрудники прокуратуры устроили праздник в детдоме № 1

Сотрудники прокуратуры Центрального района Хабаровска провели праздничное мероприятие для воспитанников детского дома № 1. В программе были познавательная часть и вручение подарков, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Организаторы рассказали детям о происхождении праздника, после чего провели викторину «Моя Родина». В ходе интеллектуального состязания ребята показали уровень знаний о стране и узнали дополнительные сведения.
В завершение мероприятия каждому воспитаннику вручили подарок и сладкое угощение.
