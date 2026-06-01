Хинштейн возобновит открытые встречи с жителями курского приграничья

Как сообщал «Ъ-Черноземье», на прошлой неделе в ходе отчета перед депутатами облдумы Александр Хинштейн рассказал, что в 2025 году единовременное пособие семьям погибших в приграничье Курской области и людям, получившим легкий и средний вред здоровью, было выплачено 958 раз. Общая сумма выплат составила 780,9 млн руб. Ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. руб. получали 114,1 тыс. человек. На эти цели направили 81 млрд руб. Пособие назначалось жителям Курской области, потерявшим имущество в пострадавших от вторжения ВСУ районах, в качестве дополнительной меры до момента полного освобождения региона.