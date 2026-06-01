Свердловчанам запретили публиковать видео с опасным поведением на транспорте

По п.12 ст. 13.15 КоАП РФ за информацию с признаками противоправных нарушений, распространяемую из хулиганских, корыстных или «иных низменных побуждений», граждан будут штрафовать на сумму от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Должностные лица должны будут выплатить 100−200 тыс. руб., юрлица — от 800 тыс. руб. до 1 млн руб. Если опубликованные кадры содержат признаки преступления по ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, совершенные из хулиганских побуждений), будет возбуждено уголовное дело.
В ведомстве отметили, что публикации, где в том числе преследуется цель «негативного воздействия на окружающих или получения информационного пиара», будут признаны нарушающими закон. У СМИ и администраторов пабликов могут быть запрошены сведения о лицах, предоставивших эти материалы. «Данное предупреждение относится исключительно к тем материалам, в которых непосредственно пропагандируется опасное поведение, возвеличиваются лица, совершившие такие нарушения, и тем самым создается провоцирующий эффект для других граждан на совершение аналогичных противоправных действий», — добавили в Госавтоинспекции.