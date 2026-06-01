Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловчанам запретили публиковать видео с опасным поведением на транспорте

За демонстрацию кадров с нарушениями правил дорожного движения, где показывается опасное поведение, в Свердловской области будут наказывать, следует из сообщения региональной Госавтоинспекции. За публикацию любых таких материалов, в том числе фото и видео, предусмотрена административная ответственность.

Источник: Коммерсантъ

По п.12 ст. 13.15 КоАП РФ за информацию с признаками противоправных нарушений, распространяемую из хулиганских, корыстных или «иных низменных побуждений», граждан будут штрафовать на сумму от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Должностные лица должны будут выплатить 100−200 тыс. руб., юрлица — от 800 тыс. руб. до 1 млн руб. Если опубликованные кадры содержат признаки преступления по ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, совершенные из хулиганских побуждений), будет возбуждено уголовное дело.

В ведомстве отметили, что публикации, где в том числе преследуется цель «негативного воздействия на окружающих или получения информационного пиара», будут признаны нарушающими закон. У СМИ и администраторов пабликов могут быть запрошены сведения о лицах, предоставивших эти материалы. «Данное предупреждение относится исключительно к тем материалам, в которых непосредственно пропагандируется опасное поведение, возвеличиваются лица, совершившие такие нарушения, и тем самым создается провоцирующий эффект для других граждан на совершение аналогичных противоправных действий», — добавили в Госавтоинспекции.