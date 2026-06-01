В селе Верховажье в Вологодской области обновили пешеходную зону

Ремонт пешеходной зоны на улице Смидовича провели в селе Верховажье в Вологодской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
«Прогулочный маршрут для жителей стал комфортнее. Уложено более 300 метров брусчатки с бордюрами. Это первый этап благоустройства пешеходной зоны на улице Смидовича. В следующем году работы продолжатся», — рассказал глава Верховажского муниципального округа Александр Дубов.
Специалисты расчистили территорию: убрали старые кусты, которые мешали проходу, удалили корневую систему, чтобы не допустить просадку грунта и разрушение нового тротуара. Затем подготовили основание и выровняли поверхность. После этого вдоль дорожки установили бордюрный камень и выложили брусчатку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.