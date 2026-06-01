Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОМОН «Амурский» в Хабаровске отметил 33 года со дня создания

Подразделение Росгвардии было сформировано в 1993 году.

В Хабаровске сотрудники отряда мобильного особого назначения «Амурский» Управления Росгвардии по Хабаровскому краю отмечают 33-ю годовщину со дня образования подразделения, сообщает пресс-служба ведомства.

Отряд был создан 1 июня 1993 года и изначально формировался для выполнения задач по борьбе с преступностью и охране общественного порядка в сложный для страны период.

Сегодня ОМОН «Амурский» является одним из наиболее подготовленных спецподразделений региона. Сотрудники оснащены современным вооружением, экипировкой и техникой, позволяющей выполнять задачи различной сложности.

Личный состав отряда неоднократно участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, а также выполняет задачи в зоне специальной военной операции.

Кроме того, бойцы подразделения задействованы в специальных операциях по пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и природных ресурсов. Инженерно-технические специалисты круглосуточно занимаются обследованием опасных предметов.

Отдельное направление работы — патриотическое воспитание молодежи: сотрудники проводят уроки мужества, встречи со школьниками и спортивные мероприятия.