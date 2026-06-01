ОМОН «Амурский» в Хабаровске отметил 33 года со дня создания

В Хабаровске сотрудники отряда мобильного особого назначения «Амурский» Управления Росгвардии по Хабаровскому краю отмечают 33-ю годовщину со дня образования подразделения, сообщает пресс-служба ведомства.
Отряд был создан 1 июня 1993 года и изначально формировался для выполнения задач по борьбе с преступностью и охране общественного порядка в сложный для страны период.
Сегодня ОМОН «Амурский» является одним из наиболее подготовленных спецподразделений региона. Сотрудники оснащены современным вооружением, экипировкой и техникой, позволяющей выполнять задачи различной сложности.
Личный состав отряда неоднократно участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, а также выполняет задачи в зоне специальной военной операции.
Кроме того, бойцы подразделения задействованы в специальных операциях по пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и природных ресурсов. Инженерно-технические специалисты круглосуточно занимаются обследованием опасных предметов.
Отдельное направление работы — патриотическое воспитание молодежи: сотрудники проводят уроки мужества, встречи со школьниками и спортивные мероприятия.