В Волгоградской области несколько человек заразились лихорадкой Ку

В Волгоградцы стали обращаться к врачам с симптомами лихорадки Ку. Как сообщает Роспотребнадзор, в регионе уже зарегистрировано несколько случаев заболевания, возбудителем которого являются бактерии (коксиеллы). Заражаются волгоградцы от животных: скота и птицы, диких млекопитающих, даже от кошек и собак. При этом сами питомцы переносят болезнь бессимптомно. У людей же начинается лихорадка с ознобом и потливостью, бронхит, атипичная пневмония, поражение центральной нервной системы и других систем организма.