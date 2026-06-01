Семьям с детьми стал доступен новый вид выплаты на «Госуслугах»

Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новый вид выплаты на «Госуслугах».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид семейной выплаты на «Госуслугах» с 1 июня, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«С 1 июня на портале появилась услуга, при помощи которой семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид ежегодной выплаты», — сообщил Григоренко.

Отмечается, что выплату может получить семья, в которой каждый работающий родитель и двое и более детей, семья постоянно проживает в России, средний доход на человека — не выше 1,5 регионального прожиточного минимума, за прошлый год уплачен НДФЛ, нет задолженности по алиментам.

Размер выплаты — это разница между фактически уплаченным НДФЛ и НДФЛ по ставке 6%. Например: семья в 2025 году уплатила НДФЛ по ставке 13% на сумму 100 тысяч рублей. По ставке 6% сумма налога составила бы 46 154 рублей. Выплата — 53 846 рублей, пояснили в аппарате.

Отмечается, что получить выплату можно один раз за предыдущий год. Период подачи заявления на выплату — с 1 июня по 30 сентября. Срок рассмотрения заявления — обычно 10 рабочих дней.

В ближайшее время услуга будет интегрирована в «жизненную ситуацию» «Поддержка семей с детьми», добавили там.

Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
