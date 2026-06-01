Пашинян оценил проведение референдума по вступлению Армении в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал нелогичным проведение референдума по вопросу вступления страны в Европейский союз до подачи официальной заявки.
На саммите в Астане президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии подписали совместное заявление относительно намерения Армении вступить в Европейский союз. Главы государств предлагают провести в Армении референдум, на котором граждане республики должны определиться: вступать в ЕС или оставаться в ЕАЭС. Доклад о возможных последствиях выхода Армении из Евразийского союза будет представлен в декабре 2026 года.
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства.