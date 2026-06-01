При атаках ВСУ в Белгородской области за сутки пострадал один человек

Источник: Коммерсантъ

За прошедшие сутки ВСУ нанесли 52 удара по Белгородской области. В итоге пострадал один человек. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

В частности, мирный житель пострадал от удара дрона по автомобилю в селе Головчино Грайворонского округа. Он продолжает лечение дома. Транспортное средство повреждено.

Уточняется, что атакам подверглись также Белгород, Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский округа. Семь раз со стороны Украины использовались РСЗО и артиллерия. Также отмечены четыре случая сброса взрывных устройств с беспилотников.

По данным губернатора, сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 61 раз. Удары были нанесены по 16 муниципалитетам. Ранения получили три мирных жителя.

Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
