Красноярец взыскал с интернет-магазина 260 тысяч рублей за сломанную газонокосилку

Житель Красноярска купил бензиновую газонокосилку в интернет-магазине за 209 990 рублей. Из-за габаритов покупки в пункте выдачи заказов осмотреть смог только упаковку и то внешне. Сотрудник ПВЗ в осмотре не участвовал. Всего через 10 минут после выезда на газон, в механизме появился посторонний шум, а еще через 5 минут машинка перестала косить траву. Когда владелец стал готовить технику к передаче в сервисный центр, обнаружил, что она не доукомплектована. В сервисном центре газонокосилку ремонтировали месяц, а когда попытались вернуть, оказалось, что она так и осталась укомплектованной не полностью. Забирать технику в таком виде хозяин отказался. Через 45 дней ожидания покупатель потребовал вернуть деньги, но продавец отказал. Тогда потребитель обратился в суд. К делу подключились специалисты управления Роспотребнадзора и оказали необходимую помощь в судебной защите, — отмечают в надзорном ведомстве. В итоге стороны заключили мировое соглашение, по которому магазин обязан выплатить жителю Красноярска 260 000 рублей (стоимость газонокосилки, неустойка, компенсация морального вреда и прочие расходы).