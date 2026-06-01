Предпринимателям Воронежа расскажут о финансовой стратегии

Семинар-практикум «Капитал независимости: как предпринимателю превратить прибыль в личную финансовую свободу. Стратегия накопительного страхования для тех, кто строит будущее, а не только бизнес» пройдет в Воронеже 2 июня. Мероприятие состоится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Центре поддержки предпринимательства Воронежской области.
Эксперты расскажут, как сохранить капитал на годы вперед, как защитить себя, семью и дело жизни, о накопительном страховании и о реальных кейсах предпринимателей. Также участники получат прогноз пассивного дохода от государства и варианты личной финансовой стратегии. Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.