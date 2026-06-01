На дорогах Перми установят табло с метеомониторингом

Центр организации закупок Пермского края объявил конкурс на выполнение работ по модернизации подсистемы метеомониторинга интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщает телекомпания «Рифей».
Как указано в техническом задании, подрядчик должен изготовить и установить информационные табло на автомобильных дорогах Пермского края с разрешенной скоростью движения от 40 до 90км/ч. Табло будут транслировать информацию о погодных условиях, особенностях скоростного режима, дорожной ситуации и т.п. Табло разместят на шоссе Космонавтов, Северной дамбе, дороге Пермь — Березники, Южной дамбе, ул. Строителей, Стахановской, Карпинского, Восточном обходе Перми.
Все работы требуется выполнить к 15 марта 2027 года.
Максимальная цена контракта составляет 94,4 млн руб. Итоги конкурса подведут 19 июня.