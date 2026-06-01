На дорогах Перми установят табло с метеомониторингом

Как указано в техническом задании, подрядчик должен изготовить и установить информационные табло на автомобильных дорогах Пермского края с разрешенной скоростью движения от 40 до 90км/ч. Табло будут транслировать информацию о погодных условиях, особенностях скоростного режима, дорожной ситуации и т.п. Табло разместят на шоссе Космонавтов, Северной дамбе, дороге Пермь — Березники, Южной дамбе, ул. Строителей, Стахановской, Карпинского, Восточном обходе Перми.