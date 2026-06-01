В Красноярске вовремя обнаружили овощи и фрукты из Китая с опасными вредителями

В Красноярске специалисты Россельхознадзора выявили карантинных вредителей в овощах и фруктах из Китая. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Проверку проводили на складе временного хранения ООО «Агротерминал-Таможня». Специалисты осмотрели партии салата, кабачков и ананасов общим весом 3,4 тонны. Образцы направили на исследование в лабораторию Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». По результатам экспертизы в салате и кабачках нашли западного цветочного трипса, а в ананасах червеца Комстока.

Эти вредители считаются карантинными объектами. Они не опасны для человека, но могут нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству. Западный цветочный трипс повреждает овощные и цветочные культуры, а также может переносить вирусы растений. Червец Комстока поражает более 300 видов растений и распространен в регионах с тропическим климатом.

Чтобы не допустить распространения вредителей, владельцу продукции выдали уведомление о необходимости принять меры. По решению собственника овощи и фрукты обработали разрешенными препаратами, безопасными для человека.

В Россельхознадзоре отметили, что карантинные вредители могут уничтожить до 80% урожая сельскохозяйственных культур.