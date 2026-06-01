Соцфонд начал прием заявлений на ежегодную семейную выплату.

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Соцфонд начал прием заявлений на ежегодную семейную выплату для семей с двумя и более детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

«Социальный фонд открыл прием заявлений на новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми — ежегодную семейную выплату», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 1 июня родители могут обратиться за пособием через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ.

Для оформления необходимо подать только заявление, остальные сведения фонд соберет и проверит самостоятельно.

Некоторые документы, согласно действующим правилам, родители должны будут представить отдельно. Например, выданные за границей свидетельства о рождении и браке или сведения о доходах от силовых ведомств.

Заявление на семейную выплату могут подать работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Среднедушевой доход в семье при этом не должен превышать в 2025 году 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата назначается только при отсутствии долгов по алиментам.

На подачу заявления у родителей есть четыре месяца — до 1 октября. Социальный фонд рассмотрит заявления семей в течение 10 рабочих дней. В случае одобрения средства будут перечислены в пределах 5 рабочих дней.