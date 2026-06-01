Свердловская ГАИ напомнила о штрафах за видео-посты с нарушениями ПДД

Публикация видео и фото с демонстрацией нарушения правил дорожного движения является нарушением и ведет к административной ответственности. Об этом напомнила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области в телеграм-канале.
Госавтоинспекция напомнила, что ответственность за публикацию подобных материалов прописана в статье 13.15 (п.12) Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП). Статья предполагает штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн руб.
Кроме того, возможна и уголовная ответственно, в случае, если в опубликованном подобном материале есть признаки преступления, предусмотренного статьей 267.1 Уголовного кодекса России — действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, совершенные из хулиганских побуждений.
РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области.
«Любой публичный показ нарушений ПДД, в том числе с целью негативного воздействия на окружающих или получения информационного пиара, будет признан правонарушением», — подчеркнула Госавтоинспекция.
Ведомство также уточнило, что сотрудники правоохранительных органах могут запрашивать у журналистов данные, кто прислал им видео или фото с нарушениями правил ПДД, если подобный материал опубликован на ресурсах СМИ.
