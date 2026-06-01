Сериал «Эйфория» закончился на третьем сезоне

1 июня на стриминговом сервисе HBO Max состоялась премьера последнего эпизода третьего сезона сериала «Эйфория». Создатель проекта Сэм Левинсон подтвердил, что на этом проект закрывается.
Американский сериал вышел в 2019 году. Главные роли в нем исполнили Зендея, Хантер Шафер, Сидни Суини, Джейкоб Элорди и другие популярные актеры.
Третий сезон получил самые низкие оценки критиков и зрителей за историю сериала и вышел после четырехлетнего перерыва. Самой низкооцененной серией стала пятая — ее рейтинг на IMDb составил шесть баллов из десяти.
При этом, как сообщает Variety, о скором закрытии проекта намекала исполнительница главной роли Зендея. Актриса и несколько ее коллег за время съемок стали крупными звездами с плотным графиком в других блокбастерах. В интервью журналу сам Левинсон заявил, что пишет «каждый сезон так, как будто он последний».
Тем временем первый трейлер нового сериала во вселенной Гарри Поттера стал самым просматриваемым в истории HBO. Он собрал более 277 миллионов просмотров всего за двое суток.
Актер Дэниэл Рэдклифф, сыгравший Гарри в оригинальном фильме, в свою очередь передал письмо Доминику Маклафлину. Он признался, что получил от юного коллеги очень теплый ответ.