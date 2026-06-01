Дуа Липа и Каллум Тернер поженились

Британская исполнительница Дуа Липа и актер Каллум Тернер официально стали мужем и женой. Эту информацию распространило издание The Sun.
Церемония бракосочетания прошла в столице Великобритании.
«Дуа Липа и Каллум Тернер заключили брачный союз», — поделился инсайдер с журналистами.
Первые разговоры о романтических отношениях между Дуа Липой и Каллумом Тернером начались в начале января 2024 года. Публика заметила звезд, когда они вместе танцевали на торжестве в Лос-Анджелесе после показа военной драмы «Властелины воздуха». Певица посещала это событие, чтобы оказать поддержку своему избраннику. Через несколько недель папарацци запечатлели знаменитостей во время поцелуев.
27 декабря 2025 года газета The Sun объявила, что Каллум Тернер сделал предложение Дуа Липе спустя год после их знакомства. Близкие друзья пары сообщили изданию The Sun, что помолвка прошла в спокойной обстановке, и влюбленные намеревались отпраздновать это событие вместе с родными и друзьями в новогоднюю ночь.
