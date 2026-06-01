Отключения газа 3 июня затронут один район Волгограда и Волжский

По данным «АхтубаГазПроект», в Волжском отключение газа пройдет 3 июня 2026 года с 9.00 до 13.00 в домах на ул. Медведева, 41, 43А, 45, 51, 55, 57, 59 и ул. Карбышева, 171. По этим адресам уже отключали газ в конце мая и еще раз отключат 10 июня с 9.00 до 13.00. Также в этом время без голубого топлива останутся жители четырех СНТ — «Волга», «Взморье», «Досуг» и «Трубник».