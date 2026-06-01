Дворец Петра I «Монплезир» в Петергофе отреставрируют до 2029 года

Петр I собственноручно рисовал чертежи будущего дворца.

Источник: ГМЗ «Петергоф»

В Нижнем парке Петергофа началась подготовка к масштабному восстановлению дворца «Монплезир». Городская административно-техническая инспекция уже оформила разрешение на проведение работ.

Ближайшие три года специалисты будут спасать уникальный памятник архитектуры, который относится к объектам культурного наследия федерального значения. В планах у реставраторов — обновление фасадов и приведение в порядок клинкерной отмостки вокруг здания.

— Работы обещают проводить с максимальной осторожностью, все меры для безопасности посетителей и сохранности экспонатов будут соблюдены. Реставрация продлится до 1 мая 2029 года, — уточнили в пресс-службе ГАТИ.

«Монплезир» стоит прямо у воды на берегу Финского залива. С французского его название переводится как «мое удовольствие». Петр I собственноручно рисовал чертежи будущего строения. Он сам выбрал место на карте, придумал расположение комнат и некоторые детали убранства.

Архитектура дворца выдает личность Петра и его любовь к Европе. Оформление сильно напоминает голландские постройки XVIII века, за что «Монплезир» в народе часто называли «Голландским домиком».