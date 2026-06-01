Автобус № 75 перестал заезжать в «Немецкую деревню» в Краснодаре

В первый день лета в Краснодаре скорректировали схему движения автобусного маршрута № 75. Из его пути исключили заезд на внутреннюю территорию жилого района «Немецкая деревня».
Как пояснили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, этот заезд дублировал уже существующую схему движения. В непосредственной близости от убираемой остановки — прямо на улице Ближний Западный обход — находится аналогичный остановочный пункт «Немецкая деревня».
Оптимизация маршрута позволит автобусам меньше петлять по жилым кварталам. За счет этого сократится время одного кругового рейса (повысится оборачиваемость транспорта), а интервалы движения станут короче, что сделает маршрут более быстрым и удобным.
Пассажиров, которые привыкли пользоваться остановкой внутри жилого комплекса, просят быть внимательнее с 1 июня и планировать свой путь с учетом того, что садиться на автобус № 75 теперь нужно будет на остановке вдоль Ближнего Западного обхода.