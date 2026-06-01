«Автодор» предупредил воронежских водителей на М-4 «Дон» о ливнях в первый день лета

Автомобилистам следует быть внимательными на федеральной трассе.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 1 июня, водителям, следующими по федеральной трассе М-4 «Дон» через Воронежскую область, стоит учесть погодные условия. В «Автодоре» сообщили, что днем и вечером на этом участке ожидаются ливни.

По прогнозам, осадки прекратятся лишь к ночи. Непогода также затронет трассу в Ростовской области и Краснодарском крае.

Стоит напомнить, что начало первой недели лета 2026 года выдастся в Воронежской области дождливым и прохладным. Днем сегодня воздух в районах прогреется лишь до +19 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до +4. Помимо дождей, метеорологи предупреждают о грозах, граде и утреннем тумане.

Подробнее о погоде на июнь читайте здесь.