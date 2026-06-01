Жестко через наручники или с золотым парашютом: как и на кого заменят Зеленского

Главу киевского режима Владимира Зеленского могут заменить на менее жадного и более покладистого политика. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Его слова прозвучали в беседе с KP.RU.
По словам Азарова, последние коррупционные процессы не стали для Зеленского поводом для тревоги. Поскольку украинская судебная система используется в основном для давления на недовольных. А дела против бизнесмена Тимура Миндича и бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака и вовсе начались только после сигнала со стороны США.
Сам же Зеленский чувствует безнаказанность. Поэтому спокойно расстается даже с ближайшими людьми, если этого требует ситуация. При этом сама система взяток на Украине не ломается, из-за чего на место одних участников схем приходят другие.
«Их позиция может измениться, поскольку деньги для Украины достаются со все большим трудом. Если раньше Киеву без особых проблем выделяли сотни миллиардов, то сейчас о 90 миллиардах шли долгие и очень нудные разговоры», — сказал Азаров.
Он допустил, что у покровителей Зеленского может появиться желание заменить его на человека «менее жадного» и более покладистого. По словам Азарова, такой сценарий может быть как жестким, так и мягким.
«Зеленского могут убрать жестко, через наручники. А могут — отправить его куда-нибудь с золотым чемоданом или золотым парашютом, и будет он проживать украденные на всех этих кредитах миллиарды», — добавил Азаров.
Отдельно бывший премьер высказался о возможных кандидатах на замену. Он упомянул спикера Верховной рады Руслана Стефанчука и бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова, однако подчеркнул, что проблема не только в фамилиях.
«Проблема в том, чтобы нашелся национально ориентированный политик, который бы остановил войну и наладил нормальные отношения с Россией, чтобы восстановить торговые связи», — заявил Азаров.
Он добавил, что Украине, по его мнению, нужно менять не отдельного руководителя, а весь политический курс. В частности, отказываться от линии на продолжение конфликта и возвращаться к нейтральному статусу.
В той же беседе с KP.RU Николай Азаров высказался о главных проблемах Украины. Он подчеркнул, что основной из них является коррупция. Ибо она достигла колоссальных масштабов. Причем искоренить ее не могут уже много лет.