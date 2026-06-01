В Красноярском крае из-за сильных дождей повысился уровень воды на некоторых реках

В связи с прошедшими сильными осадками в южных и центральных округах Красноярского края на реках сформировалась очередная волна весеннего половодья. Общие подъемы уровней воды составили 0,6−3,6 метра, сообщили в ГУ МЧС.
Жителей предупреждают, что 1 июня возможно кратковременное превышение опасных отметок на реках Ус, Туба, Казыр, Кизир, Мана, Кача, Большой Кемчуг. Прогнозируется подтопление населенных пунктов по берегам рек, выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности, приусадебных и перелив дорог.
Сохраняется выход воды на пойму на реках: Чулым (село Красный завод), Кеть (село Лосиноборское), Туба (пгт Курагино), Анжа (село Агинское), Казыр (поселок Казыр), Кизир (село Имисское, деревня Усть-Каспа), Амыл (село Верхний Кужебар), Большой Он (село Большой Он), Мана (село Нарва).
Ожидается выход воды на пойму реки Енисей (город Дудинка, село Караул), Оя (село Ермаковское), Чулым (пгт Балахта), Кебеж (село Григорьевка), Агул (село Петропавловка).
Всего по состоянию на 1 июня в регионе остаются подтопленными территории в четырех муниципальных образованиях: 67 приусадебных участков (прирост за сутки составил +37), три садовых дома и один социальный объект. Также паводком затронуты автодороги в семи муниципалитетах — перелив 9 участков (за сутки добавились два).
«В целом ситуация остается стабильной, случаев масштабных подтоплений не зарегистрировано. Власти и оперативные службы контролируют обстановку», — рассказали в правительстве.
