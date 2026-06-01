В Хабаровске запустили оплату проезда через «Яндекс Go»

Новый способ оплаты проезда стал доступен пассажирам общественного транспорта города Хабаровска. С 1 июня на маршрутах 1С, 7, 8, 16−1, 17, 35, 46 и 49 в тестовом режиме станет доступна оплата проезда при помощи приложения «ЯндексGo» (6+), сообщает МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ».
Приложение «Яндекс Go» предоставляет возможность оплаты проезда в общественном транспорте с использованием Bluetooth.
Для оплаты необходимо активировать Bluetooth на устройстве, открыть раздел «Транспорт» в приложении «Яндекс Go», выбрать маршрут. После обнаружения Bluetooth-метки транспортного средства приложение предложит совершить оплату.
Для подтверждения оплаты проезда пассажиру достаточно предъявить динамический билет в приложении «ЯндексGo».
Не требуется каждый раз привязывать банковскую карту — деньги спишутся с той, что уже сохранена в приложении. Купленный билет автоматически сохраняется в разделе «Мой билет».
Подключение всех маршрутов города Хабаровска к оплате проезда с помощью «ЯндексGo» планируется в течение трех месяцев.