В Нижегородской области выбрали лучшего инспектора ДПС

Проведение конкурса приурочено к празднованию 90-летия Госавтоинспекции. На конкурс профессионального мастерства прибыли 19 сотрудников ДПС, победившие в районных этапах.
С приветственным словом к участникам обратился начальник Управления Госавтоинспекции Нижегородской области, полковник полиции Владимир Ежов, пожелав всем достойного выступления.
Соревновательный день начался со строевого смотра. Затем участники продемонстрировали теоретические знания правил дорожного движения, служебных документов, а также практические навыки стрельбы из табельного оружия, оказания первой доврачебной помощи, регулирования дорожного движением, вождения автомобиля.
По итогам конкурсных испытаний жюри выявило сильнейших:
В номинации «Огневая и медицинская подготовка» победу одержал старший лейтенант полиции Виктор Жарков, старший инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России «Кстовский». В номинации «Скоростное маневрирование» сильнейшим стал старший лейтенант полиции Александр Архипов, инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России «Сергачский». В номинации «Физическая подготовка» первым стал лейтенант полиции Егор Земсков, инспектор ДПС ОГИБДД УМВД России по Дзержинску. В номинации «Регулирование дорожного движения» первым стал старший лейтенант полиции Александр Власов, старший инспектор ДПС 4 взвода 2 роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду.
По итогам всех испытаний лучшие знания и навыки продемонстрировал инспектор 3 взвода 1 роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду, старший лейтенант полиции Дмитрий Масанкин.
Вместе со званием «Лучший по профессии» он получил право представлять Нижегородскую область на Всероссийском этапе конкурса, который пройдет с 21 по 27 июня в Орловском юридическом институте МВД России имени В. В. Лукьянова.
Победителям конкурса были вручены Почетные грамоты и ценные призы.