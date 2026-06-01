В Нижегородской области выбрали лучшего инспектора ДПС

В номинации «Огневая и медицинская подготовка» победу одержал старший лейтенант полиции Виктор Жарков, старший инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России «Кстовский». В номинации «Скоростное маневрирование» сильнейшим стал старший лейтенант полиции Александр Архипов, инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России «Сергачский». В номинации «Физическая подготовка» первым стал лейтенант полиции Егор Земсков, инспектор ДПС ОГИБДД УМВД России по Дзержинску. В номинации «Регулирование дорожного движения» первым стал старший лейтенант полиции Александр Власов, старший инспектор ДПС 4 взвода 2 роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду.