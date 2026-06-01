В Хабаровском крае за неделю потушили 26 лесных пожаров

В Хабаровском крае за прошедшую неделю ликвидировали 26 лесных пожаров. В тушении участвовали 484 специалиста и 70 единиц техники. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики удалось избежать, — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
По словам исполняющего обязанности начальника отдела охраны лесов краевого министерства лесного хозяйства и лесопереработки Максим Зеленов, основной причиной возгораний остаётся человеческий фактор. Более половины пожаров возникают из-за нарушения правил пожарной безопасности.
Для контроля за ситуацией в лесах усилили патрулирование. За обстановкой следят наземные группы и беспилотники.
Сейчас в регионе продолжают действовать восемь лесных пожаров. Очаги зарегистрированы в Верхнебуреинском районе, районе имени Полины Осипенко, Хабаровском районе и Солнечном округе. На их тушении работают 387 специалистов и 21 единица техники.
Власти напоминают, что в Хабаровском крае действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального и федерального уровней. Также сохраняется запрет на посещение лесов и въезд транспорта на земли лесного фонда.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до 1 млн рублей для юридических лиц. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений виновным может грозить уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.