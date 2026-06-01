В Хабаровском крае за неделю потушили 26 лесных пожаров

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до 1 млн рублей для юридических лиц. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений виновным может грозить уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.