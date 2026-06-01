В Челябинской области откроют еще 7 кластеров «Профессионалитета»

Еще семь кластеров «Профессионалитета» откроют в 2027 году в Челябинской области при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Как рассказал губернатор Алексей Текслер, новые кластеры будут готовить специалистов как в базовых отраслях — металлургии, машиностроении, строительстве, так и по направлениям сельского хозяйства и транспорта.
«Проект меняет само отношение к среднему профессиональному образованию, и мы продолжим эту работу, чтобы как можно больше молодых южноуральцев нашли свое дело и построили карьеру в Челябинской области», — подчеркнул глава региона.
Область одна из первых подключилась к реализации федерального проекта «Профессионалитет». На сегодняшний день в регионе действуют 22 кластера.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.