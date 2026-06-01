Экс-президент Армении Кочарян назвал геополитическим шпагатом политику Еревана

Бывший президент Армении Роберт Кочарян сравнил текущий курс официального Еревана с «геополитическим шпагатом». По его мнению, республике не следует ввязываться в противоречия между мировыми державами, а стоило бы заниматься сглаживанием таких конфликтов, помня о своих экономических интересах. Об этом политик рассказал в интервью РБК.
Политик подчеркнул, что Армения не настолько сильна и геополитически важна, чтобы выбирать одну из сторон в глобальном противостоянии. Он предупредил, что республика не должна делать шаги, которые великие державы могут воспринять как угрозу собственной безопасности, так как на конфликте можно выиграть только у одного партнера, но сразу же рассориться с другим.
Кочарян обратил внимание на явное противоречие в действиях нынешних властей. Несмотря на громкие заявления о движении в сторону Европы, экономическая зависимость Армении от российского рынка, по его словам, многократно возросла.
Бывший президент констатировал, что сегодня вся риторика армянского руководства направлена на сближение с Европой, тогда как реальный бизнес и экономика все больше уходят в Россию. Эту ситуацию он и назвал политическим, или геополитическим, шпагатом.
Ранее российский президент задался риторическим вопросом о перспективах армянского агроэкспорта в случае евроинтеграции Армении. По словам Владимира Путина, при вступлении Армении в ЕС под вопросом может оказаться экспорт ее сельхозпродукции в Россию.