В Хабаровске освоили передовую технологию кардиохирургии благодаря нацпроекту

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске впервые провели операции по удалению электродов кардиостимулятора через единый прокол. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», современная технология стала доступна жителям региона благодаря президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
На приобретение лазерного аппарата, который позволяет контролировать процесс и минимизировать риск повреждения вен и сердца, из федерального бюджета было выделено порядка 40 миллионов рублей. Передовую технику начали использовать после обучения специалистов в Москве, а первые вмешательства к Хабаровске провели совместно с экспертом НМИЦ кардиологии имени Евгения Чазова.
— В нашем центре все операции выполняются за счет государства, благодаря поддержке Президента. Хабаровский край — один из немногих регионов России, где данная технология применяется, а наша страна — единственная, где сложные операции на сердце доступны пациентам бесплатно, — подчеркнул заведующий отделением, сердечно-сосудистый хирург Хосни Ахмад Бшарат.
Щадящая методика через мини-доступ длится около полутора часов и оставляет лишь маленький прокол. Она призвана заменить полостную операцию на открытом сердце, сокращая время восстановления пациентов. Первым пациентом стал житель Николаевска-на-Амуре, который носил кардиостимулятор с 2024 года.
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», инициированный Владимиром Путиным, продолжает оснащать кардиоцентр новыми технологиями. В текущем году специалисты планируют провести не менее 10 подобных высокотехнологичных операций. А в прошлом году в центре появился ротоблятор, который позволяет удалять твердые кальцинированные участки атеросклеротических бляшек в коронарных артериях.