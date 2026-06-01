Shot: Актер Филиппенко продал две квартиры на Патриарших прудах

Российский актер Александр Филиппенко, известный по десяткам ролей в кино и театре, продал две квартиры в центре Москвы. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в Telegram-канале Shot.
Одна из квартир площадью 55 квадратных метров находится в Богословском переулке. Ее стоимость может достигать 55 миллионов рублей. Вторая квартира площадью около 110 квадратных метров расположена в Спиридоньевском переулке и оценивается более чем в 100 миллионов рублей.
После продажи этих объектов у артиста в России остались только дом площадью около 150 квадратных метров в Ново-Переделкино с участком в семь соток, а также комната площадью 10 квадратных метров неподалеку от Патриарших прудов, уточнили в публикации.
