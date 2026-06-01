В Перми разработали сервис для хранения видеофайлов без рекламы

В Перми разработали видеохостинг, предназначенный для хранения и размещения видеоинформации, с возможностью дальнейшего встраивания контента в интернет-страницу. Как рассказали «РГ» в компании-разработчике, этим сервисом могут пользоваться редакторы веб-порталов, создатели веб-ресурсов и другие пользователи, которым нужно встроить видеофайл на свой сайт.
«У нас большой опыт веб-разработки, и на многих сайтах нужно размещать видеоматериалы — ролики, инструкции и другой полезный контент. Существующие видеохостинги часто вставляют рекламу, что снижает конверсию, а некоторые вообще заблокированы, что создает трудности. Поэтому мы сделали простой видеохостинг: заходишь, загружаешь видео и встраиваешь его, куда удобно — без рекламы и других отвлекающих факторов», — пояснили в компании.
Разработчики отмечают, что их продукт — это классическое хранилище видеофайлов, а не социальная сеть с лайками, рекомендациями и инструментами продвижения, как у других видеохостингов. Главная идея сервиса — создать не площадку для просмотра роликов, а удобный инструмент для хранения и встраивания видеоматериалов.