В Ростовской области ввели оранжевый уровень погодной опасности

Сначала оранжевый, потом желтый уровни опасности ввели в Ростовской области из-за прогноза о ветреной погоде с грозовыми дождями. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Осадки, временами ливни, возможны местами по региону до утра 2 июня. Предупреждение о грозах и ветре до 15−18 м/с продлили до вечера 3 июня.
Напомним, всем советуют быть осторожными в непогоду. В частности, во время стихии нельзя находиться рядом с деревьями и ЛЭП. Нельзя подходить к оборванным проводам.
Добавим, уровень угрозы природных явлений специалисты Гидрометцентра отмечают разными цветами, от белого до красного. Желтый цвет означает «потенциально опасную погоду», оранжевый — «опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий или нанесения ущерба».
