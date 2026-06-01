Доктор Парецкая: холестерин бьет по коленям — кто в группе риска

Врач Алёна Парецкая назвала причину боли в сухожилиях. Как выяснилось в ходе исследований, высокий холестерин отрицательно влияет не только на сердце и сосуды. Он накапливается внутри сухожилий, они теряют эластичность, в тканях поддерживается постоянное воспаление, замедляется синтез коллагена, стартуют дегенеративные изменения.
Если в семье наследственный повышенный холестерин, риск боли в ахилловом сухожилии вырастает до шести раз. Боль тем сильнее, чем хуже показатели. Проблемы возникают даже у тех, кто мало двигается.
В группе риска — люди с повышенным холестерином, лишним весом, проблемами с сахаром в крови, малоподвижные и принимающие статины. Снизить его можно, следя за уровнем холестерина и жиров в крови, поддерживая вес, регулярно двигаясь и умеренно питаясь.
