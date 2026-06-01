В Севастополе открыли новый экомаршрут «Тропа памяти»

Новый историко-патриотический и экологический маршрут «Тропа памяти» открыли в Севастополе, сообщили в главном управлении природных ресурсов и экологии города. Это отвечает целям нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Тропа памяти» находится в границах государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Байдарский». Начинается маршрут от памятника «Могила неизвестного солдата, павшего в боях за освобождение Севастополя в 1941—1944 годах» в районе конечной остановки автобусного маршрута № 18 на улице Ключевой в селе Морозовка. Входная группа оформлена в виде большой пятиконечной звезды. Завершается тропа у «Мемориального комплекса на месте базирования Севастопольского партизанского отряда 1941−1942 годов», около братского захоронения партизан.
Протяженность маршрута составляет 6,4 км. Пройти его можно за 2,5 часа. Маршрут подойдет для посетителей с любым уровнем подготовки. Вдоль тропы установлены пять стендов, на которых размещена информация о заказнике «Байдарский», местной флоре и фауне. Фото и документы рассказывают о деятельности севастопольского партизанского отряда, в состав которого входили в том числе школьники.
Вход на «Тропу памяти» свободный. Маршрут пролегает по территории заказника, поэтому посетителей просят соблюдать режим особой охраны: не отклоняться от тропы, не вредить растениям, не оставлять мусор.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.