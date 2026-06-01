В Севастополе открыли новый экомаршрут «Тропа памяти»

Протяженность маршрута составляет 6,4 км. Пройти его можно за 2,5 часа. Маршрут подойдет для посетителей с любым уровнем подготовки. Вдоль тропы установлены пять стендов, на которых размещена информация о заказнике «Байдарский», местной флоре и фауне. Фото и документы рассказывают о деятельности севастопольского партизанского отряда, в состав которого входили в том числе школьники.