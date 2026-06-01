Юрист Распопов рассказала, какие отметки должны стоять в паспорте

Россияне должны поставить две обязательные отметки в паспорте, а ещё шесть — по своему усмотрению. Об этом сообщила ТАСС юрист из московской коллегии адвокатов «Минушкина и партнёры» Таисия Распопова.
По её словам, в паспорте обязательно должны быть проставлены отметки о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства, снятии с регистрационного учёта и отношении к воинской обязанности. Это касается граждан, достигших возраста, с которого начинается призыв на военную службу.
Дополнительно, как отметила Распопова, граждане могут по своему желанию внести в паспорт ещё шесть отметок. Среди них: информация о регистрации и расторжении брака, данные о несовершеннолетних детях (гражданах РФ, не достигших 14 лет), сведения о ранее выданных паспортах, информация о действительных основных документах, удостоверяющих личность за пределами страны, а также данные о группе крови и резус-факторе.
С 1 января 2026 года также появится возможность внести в паспорт отметку о номере записи в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации.
Юрист подчеркнула, что любые другие отметки в паспорте недопустимы.
