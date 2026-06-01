Бывший муж Лерчек попросил выпустить его из СИЗО

Бывший муж блогерши Лерчек Артем Чекалин попросил отменить его приговор и выпустить из СИЗО. Об этом Telegram-каналу 112 сообщил его адвокат.
По словам адвоката, Чекалин хочет, чтобы его признали невиновным в деле о выводе денег. Третьяков сообщил, что мужчина не имеет жалоб на условия содержания и в настоящее время занимается чтением в следственном изоляторе.
В 2024 году Лерчек (Валерия Чекалина) и Артем Чекалин, вместе с Романом Вишняком, были обвинены в мошенничестве: по данным следствия, они вывели 251 миллион рублей в ОАЭ на счета нерезидентов, используя поддельные документы.
Сейчас бывший муж блогерши находится в СИЗО «Бутырка». Его приговорили к семи годам колонии.
Суд не удовлетворил просьбу защиты о предоставлении условного срока, несмотря на то, что обвиняемый воспитывает троих детей, чья мать серьезно больна.
