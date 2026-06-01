Французские морпехи в Атлантическом океане захватили шедший из России танкер

Французские ВМС при поддержке Британии и других союзников задержали в Атлантическом океане шедший из Мурманска танкер Tagor. По заявлению президента Франции Эмманюэль Макрон, судно находится под санкциями и принадлежит к так называемому теневому флоту России.
«Вчера утром ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции, — Tagor. Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке ряда партнёров, в том числе Великобритании, в строгом соответствии с морским правом», — написал Макрон на своей странице в соцсетях.
Судно следовало под флагом Мадагаскара, а последним портом захода танкера в начале мая был Мурманск. Об этом свидетельствуют данные сервиса VesselFinder.