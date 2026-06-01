Французские морпехи в Атлантическом океане захватили шедший из России танкер

«Вчера утром ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции, — Tagor. Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке ряда партнёров, в том числе Великобритании, в строгом соответствии с морским правом», — написал Макрон на своей странице в соцсетях.