Французские морпехи в Атлантическом океане захватили шедший из России танкер

Макрон рассказал о совместной с британскими ВМС операции.

Французские ВМС при поддержке Британии и других союзников задержали в Атлантическом океане шедший из Мурманска танкер Tagor. По заявлению президента Франции Эмманюэль Макрон, судно находится под санкциями и принадлежит к так называемому теневому флоту России.

«Вчера утром ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции, — Tagor. Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке ряда партнёров, в том числе Великобритании, в строгом соответствии с морским правом», — написал Макрон на своей странице в соцсетях.

Судно следовало под флагом Мадагаскара, а последним портом захода танкера в начале мая был Мурманск. Об этом свидетельствуют данные сервиса VesselFinder.

