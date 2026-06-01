Порядок предоставления отдельных миграционных услуг в Нижнем Новгороде изменился с 1 июня

Прием заявлений от жителей Ленинского, Сормовского и Приокского районов теперь осуществляется на базе Многофункционального миграционного центра на улице Академика Сахарова.

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области информирует об изменении порядка предоставления отдельных государственных услуг в сфере миграции.

С 1 июня 2026 года прием заявлений от жителей Ленинского, Сормовского и Приокского районов Нижнего Новгорода по вопросам осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, а также продления срока их временного пребывания на территории Российской Федерации будет осуществляться на базе Многофункционального миграционного центра по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 18.

В связи с этим прием указанных заявлений в подразделениях по вопросам миграции, расположенных на территории Ленинского, Сормовского и Приокского районов города, осуществляться не будет.

Управление по вопросам миграции также напоминает, что государственная услуга по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства доступна через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, посредством почтового отправления, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также через филиал по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России.

Кроме того, через филиал по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России можно подать заявление о продлении срока временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации.