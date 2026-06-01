Порядок предоставления отдельных миграционных услуг в Нижнем Новгороде изменился с 1 июня

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области информирует об изменении порядка предоставления отдельных государственных услуг в сфере миграции.
С 1 июня 2026 года прием заявлений от жителей Ленинского, Сормовского и Приокского районов Нижнего Новгорода по вопросам осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, а также продления срока их временного пребывания на территории Российской Федерации будет осуществляться на базе Многофункционального миграционного центра по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 18.
В связи с этим прием указанных заявлений в подразделениях по вопросам миграции, расположенных на территории Ленинского, Сормовского и Приокского районов города, осуществляться не будет.
Управление по вопросам миграции также напоминает, что государственная услуга по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства доступна через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, посредством почтового отправления, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также через филиал по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России.
Кроме того, через филиал по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России можно подать заявление о продлении срока временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации.