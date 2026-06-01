Порядок предоставления отдельных миграционных услуг в Нижнем Новгороде изменился с 1 июня

С 1 июня 2026 года прием заявлений от жителей Ленинского, Сормовского и Приокского районов Нижнего Новгорода по вопросам осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, а также продления срока их временного пребывания на территории Российской Федерации будет осуществляться на базе Многофункционального миграционного центра по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 18.