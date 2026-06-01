Мошенники оформили на жителя Навашина кредит после взлома аккаунта на «Госуслугах»

Злоумышленники взломали аккаунт жителя Навашина на портале «Госуслуги» и оформили на него кредит. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Мужчина узнал о своей задолженности в размере 40 тысяч рублей после того, как с ним связался представитель микрофинансовой организации. При этом сам потерпевший никогда не брал кредиты и не имел обязательств перед финансовыми компаниями.
В ходе расследования полицейские выяснили, что злоумышленники воспользовались персональными данными мужчины для оформления кредита.
Возбуждено уголовное дело факту неправомерного доступа к компьютерной информации.
