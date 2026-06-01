В крымских лагерях и санаториях отдохнут около 200 тысяч детей

В 2026 году в Крыму планируют охватить отдыхом и оздоровлением около 200 тысяч детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, в Крыму реализуется широкий комплекс мер господдержки семей с детьми. Речь, в частности, идет о различных выплатах, а также о компенсации расходов на покупку школьной формы. Кроме того, особое внимание уделяется организации детского отдыха и оздоровления.
«В текущем году всеми видами отдыха, оздоровления, санаторно-курортного лечения планируется охватить порядка 200 тысяч крымских детей», — рассказал Аксенов.
Кроме того, республика примет около 1150 ребят из Запорожской, Херсонской и Курской областей, а также ЛНР, ДНР и других регионов.