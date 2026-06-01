Трамп «выгнал» тысячи дипломатов, многие работали десятки лет: что происходит

Администрация президента США Дональда Трампа за последний год уволила или вынудила уйти почти 2 тысячи дипломатов. Об этом сообщает NBC News.
По данным телеканала, под сокращения попали как высокопоставленные, так и рядовые сотрудники американской дипломатической службы. Многие дипломаты, с которыми поговорили журналисты, отказались обсуждать ситуацию публично.
Одной из тех, кто открыто рассказала о своем уходе, стала Келли Адамс-Смит. В 2024 году после почти 30 лет службы ее утвердили на должность будущего посла США в Молдавии, однако в феврале 2025 года администрация Трампа отменила назначение. Другой подходящей должности в Госдепартаменте ей не предложили, после чего Адамс-Смит была вынуждена уволиться. Службу также покинул ее супруг-дипломат.
«Я просто не могла представить, что после почти 30 лет службы все закончится так», — рассказала она телеканалу.
В Госдепартаменте США отказались предоставить NBC News данные об уволенных сотрудниках. При этом, по информации телеканала, после волны сокращений и вынужденных уходов на пенсию в американской дипломатии возникла острая нехватка кадров.
Так, в Европе у США есть послы в 33 странах, а 17 должностей остаются вакантными. В Африке американских послов нет в 41 стране, в Азии и Океании — в 23, в Северной и Южной Америке — в 17.
