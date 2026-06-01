В Волгограде наткнулись на авиабомбу времен Великой Отечественной войны

В Волгограде ждут пиротехников для уничтожения авиабомбы, найденной в Советском районе города накануне. На опасный привет из прошлого наткнулись рабочие при проведении земляных работ. Для безопасности любопытных жителей место обнаружения ФАБ-250 оцепили, сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.
Уничтожить боеприпас должны специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра. Они приедут из Ростова-на-Дону.
До этого в апреле 2026 года пиротехнический расчет из Ростова уничтожил в Волгограде ФАБ-100 и SD-250. Бомбы вывезли на безопасное от города расстояние и взорвали.
