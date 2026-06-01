Выпускники школ на Кубани сдают первые экзамены 1 июня

1 июня в Краснодарском крае стартовал основной период Единого государственного экзамена. С этим важным и ответственным событием одиннадцатиклассников поздравил губернатор региона Вениамин Кондратьев, пожелав им удачи и уверенности в своих силах.
В первый день экзаменационной кампании выпускники сдают три предмета по выбору: химию, литературу и историю.
«Понимаю, как они сейчас волнуются. Но главное им собраться и показать все свои знания. Желаю каждому удачи, верю — у них все получится», — отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
Всего государственную итоговую аттестацию в Краснодарском крае в этом году пройдут почти 110 тысяч человек. В их числе: почти 81 тысяча девятиклассников (сдают ОГЭ), более 26 тысяч одиннадцатиклассников (сдают ЕГЭ), а также порядка 2,5 тысячи выпускников прошлых лет.
Основной период ЕГЭ для одиннадцатиклассников продлится с 1 июня по 9 июля. Девятиклассники приступят к сдаче Основного государственного экзамена уже завтра, 2 июня, их аттестация завершится 6 июля.
Для обеспечения прозрачности и комфорта участников экзаменов в Краснодарском крае подготовлено 438 пунктов проведения, из которых 100 примут участников как ОГЭ, так и ЕГЭ. Все аудитории оснащены современной компьютерной техникой, системами видеонаблюдения, а также резервными источниками электроснабжения на случай непредвиденных отключений света.