На период ПМЭФ в Петербурге приостановят гидравлические испытания

На период проведения Петербургского международного экономического форума в Северной столице приостановлены гидравлические испытания тепловых сетей. Их не будут проводить с 1 по 5 июня, рассказали в городском комитете по энергетике.
Соответствующее решение приняли для безопасности и комфорта жителей и гостей в дни форума. Однако, по данным АО «ТЭК СПб», одно испытание состоится сегодня в Гатчинском районе. Специалисты проверят теплосети от котельной в поселке Никольское на Меньковской улице.
Такие испытания нужны для проверки труб на прочность. Дефекты выявляются в день испытаний и через два дня после.